Emirates: estate italiana con load factor oltre l’80%

Si è chiusa con numeri di tutto rispetto l’estate di Emirates sul mercato italiano. In particolare per quanto riguarda il dato di riempimento medio degli aerei che, nei mesi di giugno e luglio, sui quattro scali raggiunti in Italia ha superato l’80 per cento.

Più di 600 i voli effettuati, con un’alta richiesta anche per i collegamenti in connessione, in particolare verso India, Giappone, Maldive e Thailandia. “Emirates, con un load factor dell’80.9% durante l’estate, ha dimostrato un'eccellente performance nel mercato italiano, consolidando la propria posizione come leader nel settore aereo – ha commentato il country manager Flavio Ghiringhelli -. Grazie a prodotti e servizi di altissima qualità, a una connettività senza pari e a un forte impegno nei confronti del Bel Paese, l’estate italiana di Emirates ha contribuito in modo determinante alla crescita del turismo italiano”.