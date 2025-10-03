Fiumicino: forti disagi in aeroporto, cancellati oltre 200 voli

Si fa sempre più critica la situazione nei trasporti in seguito allo sciopero e alle manifestazioni in corso oggi in tutta Italia. E le conseguenze si stanno abbattendo anche sull’aeroporto di Roma Fiumicino dove, secondo quanto riportato da Repubblica, alle 14 di oggi sono già stati cancellati 137 voli in partenza, circa il 13% del totale, e 77 in arrivo. Cinque le cancellazioni anche a Catania e tre a Palermo, anche per l’effetto a catena degli stop a Fco.

Disagi in tutta Italia invece per chi deve viaggiare in treno: qui i ritardi e le cancellazioni si stanno moltiplicando e si prevede che ci vorranno ancora ore per tornare alla normalità. Le manifestazioni e i conseguenti blocchi stanno interessando anche le tangenziali di Milano e Roma, ma la situazione è in continua evoluzione.