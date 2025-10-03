Boscolo Tours rilancia il catalogo inverno tra novità e Active tours

Sono numerose le novità di prodotto contenute nel nuovo catalogo inverno 25/26 distribuito in agenzia di Boscolo Tours, che quest’anno include anche una sezione dedicata interamente ai tour in Scandinavia e Islanda.

Tra le novità in programma il tour ‘Lofoten: tra natura artica e aurore’ di 5 giorni oppure, per la linea Active tours, tra i prodotti più richiesti del tour operator e che conferma in piano anche la programmazione dello scorso anno, si trova anche ‘Finlandia, tra foreste innevate e laghi ghiacciati’, di 7 giorni

Per l’Islanda, la proposta di punta nella programmazione Boscolo è “Aurore boreali d’Islanda”, tour di 5 giorni, mentre sul classico prodotto Rovaniemi vengono proposti due itinerari che uniscono natura, escursioni e atmosfere fiabesche. Non mancano poi alcuni itinerari dedicati alla scoperta delle capitali scandinave, i fiordi norvegesi e le repubbliche baltiche.