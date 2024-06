Il record di Air Asia: miglior low cost nel ranking Skytrax per 25 anni consecutivi

Air Asia si conferma la migliore compagnia low cost nella classifica Skytrax 2024. Il vettore si è aggiudicato il titolo ininterrottamente dal 2010; Scoot invece ha ricevuto il premio come migliore compagnia aerea low-cost a lungo raggio al mondo.

La compagnia aerea spagnola Volotea ha ricevuto il premio come migliore compagnia aerea low cost in Europa. Transavia France si è classificata al secondo posto in Europa e Vueling al terzo.

Il premio per la compagnia aerea più adatta alle famiglie al mondo è stato vinto da British Airways. Questo premio copre molti aspetti, tra cui le politiche relative ai posti a sedere per le famiglie, le strutture per il check-in familiare, l’imbarco prioritario, i pasti per i bambini e così via.