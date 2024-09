Il Venezuela vieta i voli con il Cile per 3 mesi

L’Inac, ovvero l’Istituto nazionale di Aeronautica Civile del Venezuela, ha annunciato che “le operazioni di trasporto aereo-commerciale di passeggeri da e verso la Repubblica del Cile sono sospese”. Il provvedimento ha una durata di 3 mesi, ovvero fino al 25 dicembre.

Al momento, comunque, c’è solo una compagnia che opera tra i due Paesi, ovvero la venezuelana Estelar Airlines, che vola tra il Simón Bolivar di Maiquetía.

Come ricorda reportur.com già all’inizio di settembre, a causa della situazione politica in Venezuela, l’Inac aveva annunciato la proroga della sospensione dei voli da e per Panama, Repubblica Dominicana e Perù fino al 30 settembre 2024.