Terribile incidente aereo a Whashington, negli Usa. Il volo passeggeri 5342 di American Airlines proveniente da Wichita, Kansas, con 64 persone a bordo, 60 passeggeri e 4 membri dell’equipaggio, si è scontrato in fase di atterraggio con un elicottero militare vicino all’aeroporto Ronald Reagan ed è caduto nel fiume Potomac.

Sono partiti immediatamente i soccorsi e le ricerche, ma si teme che non ci sia nulla da fare per i passeggeri dei due velivoli. L'aereo è in pezzi nelle acque del fiume Potomac. Finora state individuate le prime vittime. Sono almeno 18 i corpi senza vita recuperati dai soccorritori e secondo l’Fbi, “non vi è alcuna indicazione di terrorismo”.

L’aeroporto è stato chiuso immediatamente dopo lo schianto e dagli ultimi aggiornamenti rimarrà chiuso fino alle 11 di mattina di oggi, le 17 ora italiana.

La Farnesina fa sapere che sta monitorando la situazione.