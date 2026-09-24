A partire dal 25 ottobre Ita Airways tornerà a operare la terza frequenza giornaliera tra Roma Fiumicino e Tel Aviv Ben Gurion. L’incremento sarà effettuato con il volo AZ812, che decollerà da Roma alle ore 16 e arriverà a Tel Aviv alle ore 20,20 locali, e con il volo AZ815, in partenza da Tel Aviv alle ore 08,30 locali, con atterraggio a Roma alle 11,20.

A operare i collegamenti sarà l’Airbus A321neo, aeromobile di ultima generazione configurato in tre classi di servizio: Business Class, Premium Economy ed Economy, con i sedili di Business Class completamente reclinabili, interni ispirati al design italiano e un ricco sistema di intrattenimento di bordo. I voli sono acquistabili sul sito ita-airways.com, tramite il Customer Information Assistance Office di Ita Airways, nelle agenzie di viaggi e nelle biglietterie aeroportuali.