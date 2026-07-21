Kenya, l’aviazione minaccia scioperi dal 27 luglio

I sindacati dei lavoratori dell’aviazione civile del Kenya hanno presentato un preavviso di sciopero di sette giorni, per un’astensione dal lavoro che potrebbe iniziare il 27 luglio e provocare disagi presso lo scalo Jomo Kenyatta di Nairobi, uno degli aeroporti più trafficati dell’Africa.
Lo ha annunciato il segretario generale della Kenya Aviation Workers Union (Kawu), Moss Ndiema. Alla base della protesta vi è il mancato rinnovo dei contratti di lavoro.
Lo sciopero, qualora fosse confermato, riguarderebbe anche la compagnia di bandiera Kenya Airways e la low cost Jambojet. R. S.
Remo Vangelista