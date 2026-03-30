L’estate di Delta da Roma, 6 collegamenti per gli Usa

Con il nuovo volo per Seattle, Delta si conferma la prima compagnia internazionale di lungo raggio, come volume di traffico, dalla Capitale. “L’Italia è sempre stata centrale all’interno del network transatlantico di Delta, Roma rimane uno dei nostri principali punti di accesso in Europa e il lancio del nostro nuovo volo diretto per Seattle, riflette l’impegno a lungo termine nei confronti dell’Italia”, ha dichiarato Matt Long, managing director di Delta per Europa e Africa.

Il nuovo volo, che sarà operato quattro volte alla settimana a partire dal 7 maggio, diventerà così la sesta destinazione servita da Delta dall’aeroporto di Roma Fiumicino, dopo New York-JFK, Atlanta, Boston, Detroit e Minneapolis.

Nel 2025 sono stati 4 milioni 700 mila i transiti da e per il Nord America passati da Fiumicino, il 40% in più del 2019. “Con l’introduzione di Seattle, nella summer 2026 Fiumicino sarà collegato a 22 scali nordamericani e offrirà fino a 42 partenze giornaliere verso il Nord America, registrando un record di offerta senza precedenti”, ha dichiarato Federico Scriboni, aviation business development director di Aeroporti di Roma.