La rivoluzione di Wizz Air:dai prezzi al servizio,il cliente ora è al centro

Wizz Air punta tutto sul cliente. “Abbiamo annunciato oggi il nostro piano di trasformazione Customer First, introducendo la Customer First Compass, un piano strategico che pone i nostri clienti al centro di ogni aspetto delle operazioni della compagnia - ha dichiarato Yvonne Moynihan, corporate and esg officer della compagnia -. Non si tratta solo di un piano strategico, ma di un cambiamento nel nostro modo di pensare, agire e operare. Dalla terra all’aria, ogni decisione sarà ora guidata dalle esigenze dei nostri clienti”.

Nei prossimi tre anni, Wizz Air investirà 14 miliardi di euro per migliorare ogni punto di contatto con i clienti, garantendo che puntualità, convenienza, innovazione e servizio definiscano ogni viaggio.

I 4 pilastri

Il piano si basa su quattro pilastri fondamentali: il prodotto (con una flotta che si propone come moderna e sostenibile), il prezzo, il servizio (con il miglioramento dell'affidabilità operativa) e soprattutto la comunicazione, con un'assistenza clienti e un help center che saranno potenziati. Sarà inoltre eliminata la linea a pagamento del call center e quest'estate la compagnia lancerà anche la funzione MyJourney sulla sua app ufficiale, offrendo ai passeggeri aggiornamenti in tempo reale sul loro viaggio.

“Prodotto, prezzo, servizio e comunicazione sono gli ambiti in cui i nostri clienti sentiranno maggiormente la differenza - ha concluso Moynihan -. Non ci limitiamo a migliorare: stiamo innovando, investendo e trasformando l’esperienza di viaggio. Questo è solo il primo passo”.