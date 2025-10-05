La spagnola Swiftair ceduta ai francesi di Antin Infrastructure Partners

Swiftair, compagnia aerea iberica che opera nel settore passeggeri con collegamenti sulle baleari con le insegne Uepfly, sta per passare di mano.

Il vettore, come riporta preferente.com è stato infatti acquisito al 70% dalla francese Antin Infrastructure Partners. Salvador Moreno, il fondatore, rimane sia azionista che a capo del management. Una decisione che sembra confermare l’idea dell’investitore di rafforzare l’azienda, che potrebbe anche puntare a conquistare segmenti di mercato più ampi nel Paese.

Uepfly, la sua filiale nelle Isole Baleari, gestisce voli Atr tra le tre isole, in concorrenza con Air Nostrum.