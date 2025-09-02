Lufthansa: consegnati i nuovi B787 con i sedili Allegris

Arriva finalmente a Francoforte il primo B787 consegnato dal costruttore americano con i sedili Allegris. Debutta così ufficialmente la nuova classe di Lufthansa.
Come sottolinea preferente.com si tratta del primo di 29 aerei di questo modello che entreranno nella flotta per mandare in pensione gli A340.
Gli aerei arrivano dopo una serie di ritardi ascrivibili a Boeing ma anche alla creazione della classe Allegris, che ha complicato ulteriormente la situazione.
Ora finalmente la nuova classe di Lh entrerò in funzione.
Le prenotazioni per i nuovi posto sono state aperte già lo scorso marzo per i voli lungo raggio.
Remo Vangelista