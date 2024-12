Malpensa e l’arte: nasce WOW! Walls of Wonder

Nasce a Malpensa WOW! Walls of Wonder, un Progetto artistico per trasformare gli spazi dell’aeroporto attraverso installazioni site specific di giovani artisti italiani. L’operazione nasce dalla collaborazione fra SEA Aeroporti di Milano e Museo MA*GA, curato da Emma Zanella e Alessandro Castiglioni, rispettivamente direttrice e vicedirettore del Museo MA*GA, con il coordinamento tecnico di Monica Faccini.

Il progetto vede la posa di tre opere site specific di Andrea Crespi, Marco Giordano e Alice Ronchi come interventi permanenti all’interno degli spazi dedicati ai passeggeri in partenza e in arrivo, offendo opportunità di riflessione e occasioni di sorpresa e ridefinendo, in un caso unico in Italia, i canoni funzionali degli spazi aeroportuali.

Nel corso degli anni, la collaborazione tra le due istituzioni, denominata SEA e MA*GA per l’Arte ha portato alla creazione di progetti sperimentali dedicando particolare attenzione agli spazi aeroportuali del Terminal 1: dalle installazioni di Ugo La Pietra e Missoni alle proiezioni della Andy Warhol’s T.V. realizzate in collaborazione con MEET Digital Center e l’Andy Warhol Museum.