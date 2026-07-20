Nel mondo tornano di moda gli aerei wide body

Gli aerei a fusoliera stretta sono i velivoli più utilizzati al mondo, ma quelli wide body stanno tornando di moda. Complice la necessità delle compagnie aeree di effettuare meno voli ma trasportare più persone, il Wats report 2025 di Iata vede emergere, nel numero di voli totali effettuati nell'anno, un ritorno ad un ampio uso, da parte delle compagnie aeree, degli aerei a fusoliera larga.

Nello specifico il Boeing 787 o l’Airbus 350 hanno registrato un numero di voli maggiore del 2025, rispettivamente del +40,8% e del 117,4%. Unica controtendenza invece si registra per il gigante dei cieli, l’A380, che invece ha viaggiato il 24% in meno. Tra gli aerei a fusoliera stretta il più utilizzato è stato il B737 nelle sue varie versioni, con quasi 11 milioni di viaggi, seguito dall'A320 e A321. Quarto posto per numero di voli effettuati, quasi 2,6 milioni in un anno, per la brasiliana Embraer con il suo modello narrow body l’ERJ170/190.

Roberto Saoncella