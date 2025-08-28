Nell’estate 2026 Finnair volerà a Helsinki da Catania e Firenze

La Finlandia sarà ancora più vicina nel 2026, quando Finnair lancerà nuovi collegamenti estivi da Firenze e Catania verso il suo hub di Helsinki. Dal 29 marzo al 31 ottobre 2026 tre voli settimanali operati con Airbus A-320 e A-319 uniranno Catania ed Helsinki martedì, mercoledì e domenica; mentre da Firenze due frequenze settimanali al giovedì e alla domenica saranno coperte da Embraer 190 da 100 posti.

“Finnair opererà su un totale di otto città in Italia, a testimonianza del forte impegno e della fiducia che riponiamo in questo mercato - dichiara Geoffrey Carrage, Regional Manager Southern Europe di Finnair -. Queste nuove rotte offriranno ai passeggeri non solo un accesso più facile alle meraviglie naturali della Finlandia durante la stagione estiva, ma anche comode connessioni al nostro ampio network globale in Nord Europa, Asia e Nord America, attraverso il nostro efficiente hub di Helsinki”. Da maggio anche Toronto entrerà in qualità di nuova destinazione nel network della compagnia.