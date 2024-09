Oman Air in collaborazione con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del Sultanato dell’Oman ha lanciato una speciale promozione per i passeggeri che fino al 30 novembre 2024 faranno scalo a Muscat.

L’offerta prevede un soggiorno in hotel gratuito di una notte per i passeggeri di classe Premium e di due notti al prezzo di una per chi opterà per il viaggio in Economy.

Nella promozione sono inclusi sconti sui tour, sul noleggio auto e su altri servizi per esplorare la capitale omanita e scoprire i suoi dintorni caratterizzati da paesaggi affascinanti, clima temperato e un antico patrimonio culturale e naturalistico.

Per usufruire dell’offerta occorre che i passeggeri in possesso di un biglietto di andata e ritorno per qualsiasi destinazione della rete di Oman Air con transito a Muscat compilino il modulo di richiesta online ed effettuino la prenotazione dello scalo entro il 30 novembre 2024.

La compagnia di bandiera omanita ha specificato che Il soggiorno gratuito in hotel comprende solo la camera ed è soggetto a disponibilità, inoltre è previsto un massimo di uno scalo per ogni biglietto di andata e ritorno.