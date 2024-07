Partnership Sea, Lilium e Skyports: dal 2027 in Lombardia arrivano gli aero taxi

Lilium, Sea e Skyports Infrastructur, hanno firmato un Memorandum of understanding che pone le basi per lo sviluppo di una rete di vertiporti per aeromobili elettrici a decollo e atterraggio verticale in Lombardia e nel nord Italia.

Lilium propone un aero taxi che può trasportare fino a 6 passeggeri più il pilota nella sua ultima versione e può volare alla velocità di 248 chilometri orari e coprire una distanza di 175 chilometri. E’ completamente elettrico e può essere ricaricato in 45 minuti. L’aero taxi è in attesa della certificazione da parte dell’Easa.

La Lombardia è una location strategicamente importante, con quasi un quinto della popolazione italiana e con oltre 37 milioni di visitatori annuali. Con la sottoscrizione del MoU, come riporta il Sole 24Ore, le parti si impegneranno e collaboreranno per lanciare una rete di vertiporti operati con Lilium Jet entro il 2027.

Sea contribuirà fornendo capacità di gestione aeroportuale e la conoscenza dell’ecosistema dell’aviazione e delle infrastrutture della regione. Skyports fornirà la sua esperienza come operatore nel settore eVTOL e lavorerà a stretto contatto con Sea per l’operatività dei vertiporti. Lilium porterà la sua esperienza sugli aeromobili e il suo innovativo Lilium Jet.

La prima rotta che verrà sviluppata, collegherà l’aeroporto di Milano Malpensa con oltre 26 milioni di passeggeri, e il centro di Milano. Per lo sviluppo e l’operatività dei vertiporti in Lombardia e in Italia, Sea, Skyports e il loro azionista 2i Aeroporti stanno costituendo una società in joint venture.