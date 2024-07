Riapre l’aeroporto di Basilea dopo un allarme bomba

L’aeroporto di Basilea è stato riaperto dopo che, nelle scorse ore, un allarme bomba ha costretto la società di gestione a evacuare e chiudere il terminal, come ha dichiarato la prefettura dell’Haut-Rhin. La chiusura, spiega Agi, è avvenuta nelle stesse ore in cui la rete ferroviaria è gravemente paralizzata in Francia a seguito di attacchi alle infrastrutture della Sncf, a poche ore dall’apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024.

L’aeroporto di Basilea-Mulhouse è il terzo più grande della Svizzera, dopo Zurigo e Ginevra, e uno dei più grandi delle province francesi. Nel 2023 ha superato la soglia degli otto milioni di passeggeri, non lontano dal record raggiunto prima della pandemia.