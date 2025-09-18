Riconoscimento facciale, il Garante: “Nessun divieto generale”

A essere bloccato non è il riconoscimento facciale in sé quanto la tecnologia specifica adottata da Sea. Questo il chiarimento che arriva dal Garante della Privacy, attraverso una nota.
“Il Garante - si legge nella nota - precisa che il ricorso a tecnologie di riconoscimento facciale in aeroporto è, quindi, da considerarsi consentito ma ricorrendo a soluzioni tecnologiche diverse da quella adottata da Sea, idonee a bilanciare le esigenze di semplificazione nelle operazioni di imbarco con quelle di protezione dei dati personali nel rispetto della vigente disciplina europea, con particolare riferimento al trattamento dei dati biometrici”.
Le soluzioni consentite, precisa ancora la nota, sono quelle indicate dal parere del 23 maggio 2024 n. 11 del Comitato europeo per la protezione dei dati.
Remo Vangelista