Ryanair: agosto da record con 21 milioni di passeggeri

Nuovo record mensile per i passeggeri trasportati in casa di Ryanair. Il dato è quello del mese di agosto, durante il quale la compagnia low cost ha raggiunto quota 21 milioni, 500mila in più rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Una crescita tutto sommato contenuta che riflette il problema del vettore e di tutto il settore, alle prese con i continui ritardi nella consegna di nuovi aerei e la conseguente impossibilità di aggiungere nuove rotte al network.

In linea con agosto 2024, invece, il load factor, che si mantiene stabile al 96%. Per quanto riguarda invece il totale degli ultimi 12 mesi la compagnia guidata da Michael O’Leary consolida il dato sopra i 200 milioni di passeggeri arrivando a 203,6 milioni, il sei per cento in più rispetto all’anno precedente, mentre il tasso di riempimento medio resta stabile al 94%.