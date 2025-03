Si apre uno spiraglio nel trasporto aereo europeo per Comac. Il costruttore cinese, che sta tentando di insidiare Airbus e Boeing e di fare il suo ingresso nel mercato dell’aviazione del Vecchio Contintente, potrebbe avere già un pretendente per i suoi C919.

Si tratta di Ryanair. Intervistato da Skift, il ceo della low cost irlandese Michael O’Leary - che già in passato ha manifestato interesse per Comac - si è detto pronto ad acquistare gli aeromobili made in China. “I cinesi stanno praticamente costruendo un A320. Quindi se fosse abbastanza economico, il 10 o il 20% in meno di un aereo Airbus, lo ordineremmo”, ha dichiarato il manager, lasciandosi andare a dichiarazioni decisamente più colorite rispetto alla traduzione.

Alternativa a Boeing

I velivoli Comac potrebbero rappresentare una valida alternativa ai B737, le cui consegne continuano a viaggiare a rilento. O’Leary ha tenuto, infatti, a sottolineare che, nonostante Ryanair sia uno dei principali clienti del costruttore americano, “non siamo sposati. Gli aerei non devono essere tutti 737, ma se dobbiamo ordinare aeromobili sostitutivi, devono essere economici”. E proprio per questo l’ipotesi acquistare mezzi Airbus per il manager è fuori discussione: “Vorrei fare un accordo con Airbus per nuovi aeromobili, ma non c’è traccia di un Airbus a prezzi ragionevoli da qui al 2030”.

Il ceo di Ryanair apre così le porte a Comac, in barba a quanti nell’aviazione occidentale hanno bocciato il suo C919, criticandone aspramente i processi produttivi e la qualità. “Alla fine l’aereo sarà certificato. Noi cerchiamo sempre di acquistare aerei al prezzo più basso possibile. Non mi interessa chi li produce, se Boeing, Airbus o Comac. Se il prezzo sarà giusto, noi li compreremo”, ha affermato O’Leary.