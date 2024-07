Dalle promesse ai fatti. L’anticipazione dei vertici di Ryanair su un potenziamento dell’offerta sulla Calabria all’indomani della decisione di annullare l’addizionale municipale da parte della Regione, arriva ora l’annuncio sulle nuove rotte che verranno introdotte dalla low cost a partire dalla prossima programmazione invernale.

Nello schedule winter gli scali calabresi potranno infatti contare su 11 collegamenti in più rispetto all’anno precedente. Sette di questi partiranno da Reggio Calabria in direzione di Londra, Bruxelles, Parigi, Francoforte, Katowice, Milano e Pisa mentre da Lamezia ci saranno i voli su Bruxelles e Tirana e da Crotone su Milano e Treviso.

Il potenziamento verrà poi completato con l’orario estivo del 2025 quando arriveranno i 4 voli su Lamezia da Wroclaw, Bucarest, Madrid, e Trieste. Con queste new entry Ryanair aumenterà del 50 per cento l’offerta per il prossimo anno con un totale di 29 rotte sulla Calabria.