L’Arabia Saudita non sembra arrestare la propria corsa nel settore turistico e a confermarlo sono le cifre diffuse da Saudia Group relative al traffico nazionale e internazionale.

Complessivamente, nella prima metà del 2024, il vettore ha trasportato 16,3 milioni di passeggeri con un +19% rispetto al primo semestre 2023 operando in totale oltre 94mila 300 voli, ossia l’11% in più dello scorso anno.

A fronte di questi risultati nonché a supporto della Vision 2030 del Paese, Saudia Group ha annunciato l’espansione del proprio network con 9 nuovi operativi giornalieri da Jeddah, Riyadh e Dammam in direzione Abha, destinazione estiva tra le montagne dell’Aseer. L’obiettivo, come riporta traveldailynews.com, è quello di diversificare l’offerta turistica orientando i flussi verso più destinazioni all’interno dell’Arabia Saudita così da spingere anche industry come lo sport e l’intrattenimento.