Spirit, tagli all’operativo per uscire dal Chapter 11

Non ci sta a voler lasciare spazio ai competitor. Nonostante il baratro finanziario in cui è ricaduta, Spirit guarda avanti e pensa a strategie efficaci per uscire nuovamente dal Chapter 11.

La via è tuttavia, ancora una volta, quella delle rinunce. La compagnia aerea si appresta a tagliare rotte per contenere i costi. Dal 2 ottobre, si apprende da Travel Weekly, la low cost fermerà così i voli per Albuquerque, Birmingham, Boise, Chattanooga, Columbia, Portland, Salt Lake City, Oakland, San Diego e San Jose.

Annullata anche l’attivazione delle nuove rotte verso Macon, in Georgia, dalla base di Fort Lauderdale.

Spiegando il ridimensionamento dell’operativo, la compagnia aerea ha affermato che “stiamo adattando la nostra rete per concentrarci sui nostri mercati più performanti”.