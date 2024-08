Swiss conferma lo stop ai voli diretti a Beirut e Tel Aviv. Il vettore elvetico, dopo avere attentamente monitorato la situazione in Medio Oriente, ha deciso di prorogare la sospensione delle due rotte fino al 21 agosto. Inoltre, fino a quella data, lo spazio aereo sopra l'Iran, l'Iraq e Israele sarà evitato.



Come riporta traveldailynews.com , la compagnia aerea si scusa per gli eventuali disagi ai propri passeggeri ma precisa come la sicurezza sia al primo posto.



Parallelamente, anche Lufthansa - gruppo di cui è parte Swiss- ha esteso il blocco allo spazio aereo sopra Iran e Iraq, e ha altresì ribadito che non verranno operati i voli da e verso Tel Aviv, Tehran, Beirut, Amman ed Erbil fino al 21 agosto.