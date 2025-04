Tre A380 saranno recuperati e smantellati per vedere i pezzi di ricambio

C’è ancora voglia di A380. O meglio, come è noto, c’è ancora una compagnia aerea che non vuole abbandonare il gigante dei cieli uscito di produzione qualche anno fa.

Si tratta, come è noto di Emirates, che sarà anche il principale acquirente dei pezzi di ricambio che saranno ricavati da tre A380 dismessi da Lufthansa e Malaysia. L’operazione, come riporta preferente.com, sarà portata a termine da Vas Aero Service, azienda della Florida specializzata proprio nello smantellamento degli aeromobili finalizzato alla vendita dei pezzi di ricambio.

Interessante notare come in realtà la parte più importante degli aerei, ovvero i motori Rolls-Royce Trent 900, non saranno venduti ma noleggiati.

Oltre a Emirates, a quanto risulta, ci sarà anche qualche acquirente minore.

I pezzi verranno spediti in Europa, dal momento che nessuna compagnia aerea americana ha in flotta l’A380 e dal Vecchio Continente è più facile raggiungere i mercati delle compagnie aeree che operano con il gigante dei cieli.