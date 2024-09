Una nuova compagnia aerea nei cieli dell’India: nasce Shankh Air

L’indiana Shankh Air ha ottenuto l’approvazione del Ministero dell’aviazione per l’avvio delle operazioni. Per il decollo effettivo ora manca solo l’approvazione da parte dell’ente regolatore indiano.

In ogni caso, come riporta travelmole.com, la nuova compagnia aerea ha già avviato le assunzioni. Inoltre, sarebbe in trattative avanzate per noleggiare alcuni Boeing 737.

La new entry conferma la situazione particolarmente vitale del mercato del trasporto aereo in India, che recentemente è stato protagonista anche di una serie di maxiordini. Il Subcontinente si conferma, dunque, ancora di più un centro nevralgico per il settore.