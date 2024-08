Luglio è stato un mese da dimenticare per la puntualità delle compagnie aeree. Secondo il Global On-Time Performance Report di Cirium, i voli cancellati in Europa sono aumentati del +35% rispetto al mese di giugno.

Peggio hanno fatto gli Stati Uniti, con un +98% di cancellazioni.

All’origine di questi risultati, l’interruzione IT di CrowdStrike Microsoft che ha avuto un impatto pesante sulle operazioni di volo su entrambe le sponde dell'Atlantico.

Iberia Express è rimasta la compagnia aerea più puntuale in Europa con il 79,79% dei voli in arrivo in orario. Icelandair si è posizionata al secondo posto, con il 79,13% di tutti i voli in arrivo in orario.

A luglio i voli cancellati in Europa sono stati 10.976.

A livello globale, Saudia mantiene la sua posizione di leader mondiale a luglio, con l'88,15% dei voli arrivati in orario, mentre nel Nord America luglio ha visto un totale di 23.393 voli cancellati.