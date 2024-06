Una joint venture che guarda al Sudamerica e ai voli lungo raggio è quella siglata da Volotea e Abra Group, consorzio di compagnie aeree dell’America Latina che comprende vettori come Avianca e GOL.

L’accordo strategico tra Volotea e Abra Group mira a facilitare i collegamenti a breve e lungo raggio e a rafforzare la connettività della Spagna con l'Europa, le Americhe, i Caraibi e il resto del mondo. La soluzione proposta da entrambe le compagnie è un piano che garantisce ai passeggeri di Volotea di arrivare all'aeroporto di Madrid dalle varie basi e città operative della compagnia aerea in Europa e Medio Oriente, fornendo loro l'accesso ai voli intercontinentali commercializzati dalle compagnie aeree di Abra, insieme alle loro ampie reti nelle Americhe e nei Caraibi.

L’alleanza si presenta come un’alternativa alla fusione tra IAG e Air Europa e contribuirà a consolidare Madrid come hub per le rotte aeree nazionali, internazionali e intercontinentali e a rafforzare la posizione della Spagna come destinazione. Inoltre, questo accordo consentirà a Madrid di avere un altro operatore, garantendo la concorrenza sulle rotte da e per le Americhe, attirando passeggeri dall'Europa verso l'America Latina, l'America del Nord e i Caraibi e stimolando il turismo outgoing.

Inoltre, ottimizzerà le opzioni di connettività a beneficio di milioni di passeggeri, integrando le rotte europee di Volotea con le destinazioni di Abra in America Latina, Nord America e Caraibi, garantirà un flusso costante di viaggiatori e offrirà un'esperienza coordinata, unificata e di alta qualità. Se la fusione tra IAG e Air Europa sarà approvata e Volotea e Abra Group saranno designati come “remedy taker”, Volotea stabilirà una base operativa a Madrid con circa 20 aeromobili per servire tutte le rotte a corto raggio.

“Siamo felici di annunciare oggi questo storico e innovativo accordo di joint venture tra le nostre due compagnie – dice Carlos Muñoz, fondatore e ceo di Volotea -. Questa alleanza non solo rafforzerà le nostre operazioni, ma ci permetterà anche di offrire un servizio migliore ai nostri passeggeri, di contribuire alla crescita economica e di migliorare la connettività tra le diverse regioni, passando per l’hub di Madrid. Questo accordo è solo un primo passo ed entrambe le compagnie sono impegnate a crescere nel medio e lungo termine, in termini di destinazioni e voli, fornendo ai clienti sempre maggiori e migliori opzioni”.