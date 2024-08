Digital, innovazione ed AI, senza tralasciare il comfort a bordo. È investendo in questi ambiti che Volotea - recentemente premiata da Skytrax - guarda a migliorare e ottimizzare la customer experience. Lo racconta il chief experience officer del vettore, Alex de Jesús, precisando che “per noi trovare il giusto equilibrio tra qualità dell’offerta, servizio e tariffe accessibili è fondamentale per riuscire a distinguerci dal mercato”.

“Cerchiamo di rendere piacevole ogni aspetto del viaggio - spiega il manager -, a cominciare dal comfort delle nostre cabine, caratterizzate da un ambiente spazioso, con comodi sedili reclinabili”.

La flotta - composta da 44 A319-A320 - “offre un sistema di intrattenimento a bordo grazie alla connessione wifi e al sito play.volotea.com”. Mentre gli annunci degli equipaggi ‘Voci a bordo’ “danno spunti interessanti sulla destinazione che si sta raggiungendo”.

Grandi nell’azienda gli sforzi per adattarsi alle esigenze di una clientela che cambia. “Su base settimanale il nostro dipartimenti clienti analizza i feedback che riceviamo dai nostri passeggeri e interviene in modo reattivo, flessibile e agile nel coordinare tutte le aree aziendali per implementare i miglioramenti necessari per stare sempre al passo con le necessità di chi viaggia con noi. Inoltre, il team marketing conduce ricerche di mercato per capire le principali tendenze di viaggio nei nostri mercati di riferimento, con l’obiettivo di mettere sempre al promo posto i nostri clienti e le loro esigenze”.

Digitalizzazione

E per stare al passo con le nuove generazioni, grande attenzione è prestata soprattutto sul fronte digitalizzazione dei processi, aspetto “quanto mai fondamentale per rendere l’esperienza di volo ancora più facile e a portata di click. È per questo - sottolinea de Jesús - che ci stiamo impegnando per rendere la nostra applicazione ancora più intuitiva, user friendly e semplice; migliorare il nostro sito e ottimizzare e ridurre i passaggi necessari per effettuare l’acquisto di un volo con noi. Vogliamo rendere i nostri viaggi più accessibili a tutti. In quest’ottica, proprio nelle scorse settimane, abbiamo annunciato l’adesione al progetto ‘One click away’, sviluppato da Enac in collaborazione con Iata, con l’obiettivo di facilitare i sistemi di prenotazione dell’assistenza a bordo dei nostri aerei e in aeroporto”.

Intelligenza artificiale

Non mancano i primi passi anche nel campo dell’AI, con applicazioni anche sul piano della formazione del personale che si interfaccia con i consumatori. “Abbiamo integrato un programma di formazione Smart Coaching e una chatbot a supporto di tutti gli operatori dei nostri call center, disponibili 24/7 e pensati per migliorare il nostro servizio clienti multicanale durante j picchi stagionali, con l’obiettivo di ridurre al minimo la curva di apprendimento degli operatori, soprattutto i nuovi assunti. Da una parte lo smart coaching garantisce un piano di formazione online costantemente aggiornato; dall’altra la chatbot offre assistenza in tempo reale agli operatori, per gestire al meglio ogni richiesta”. A. N.