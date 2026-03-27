Wizz Air allunga su Napoli: le nuove rotte per la summer

Wizz Air allunga su Napoli. Dopo aver annunciato importanti novità su Milano e Roma, la low cost alza il velo sui piani di espansione previsti nella sua base partenopea. Confermando l’impegno verso il Sud Italia, per la stagione estiva 2026, la compagnia aerea mette in campo un aumento della capacità del 121% nello scalo partenopeo.

Quest’estate, saranno 3.260 le frequenze operate dalla low cost dall’aeroporto di Napoli Capodichino.

Nuove rotte

Previsti anche nuovi collegamenti strategici, tra cui la rotta domestica verso Milano Malpensa, servita con due voli al giorno (14 a settimana).

Sempre sul fronte domestico, Wizz Air rafforzerà ulteriormente il network anticipando l’avvio della rotta Napoli-Venezia, inizialmente prevista per il 1° dicembre: il collegamento sarà operativo già dal 1° luglio 2026, con 7 voli settimanali fino a fine ottobre, che saliranno a 11 voli settimanali a partire da dicembre.

Sul fronte leisure, è prevista l’attivazione del diretto per Palma di Maiorca, il giovedì, martedì e sabato.

“Napoli rappresenta un pilastro importantissimo della nostra strategia in Italia e i numeri di quest’anno lo dimostrano chiaramente. Una crescita della capacità del 121% per l’estate è un segnale inequivocabile del nostro amore per questa città e della nostra solida partnership con Gesac - spiega Gabriele Imperiale, corporate communications manager di Wizz Air -. Non stiamo solo aggiungendo posti, stiamo democratizzando la mobilità sia nazionale che internazionale: la nuova rotta bi-giornaliera per Milano Malpensa e il nuovo volo per Palma di Maiorca sono solo l’inizio di una stagione che vedrà Napoli sempre più connessa con l’Europa e non solo. Vogliamo che viaggiare da e per Capodichino sia un’opportunità accessibile a tutti, mantenendo i più alti standard di efficienza”

“Accogliamo con grande soddisfazione l’ulteriore espansione di Wizz Air a Napoli - ha commentato Margherita Chiaramonte, commercial director Aviation di Gesac - Le nuove rotte e il significativo incremento delle frequenze si inseriscono in un network già solido e strutturato, che oggi conta 19 destinazioni e rafforza il ruolo di Napoli come uno dei principali gateway del Sud Italia verso l’Europa.