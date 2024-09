Un 2024 all’insegna dei buoni risultati operativi per Wizz Air. Si tratta dei dati forniti dalla compagnia in merito al mercato italiano per il periodo compreso tra gennaio e luglio. In 7 mesi, dal nostro Paese sono arrivati e partiti 52 mila voli (con una crescita del 19% sul 2022), che hanno trasportato 10 milioni di passeggeri (anche questo un dato in crescita del 18%).

L’operatività dei voli è del 99,5%, con il mese di marzo che ha registrato il 100% mentre il peggiore è stato luglio, con il 98%.

Durante questo periodo, 7 aerei su 10 sono arrivati puntuali a destinazione, dato in crescita dell’8%. Numeri positivi anche sul fronte customer satisfaction. Il 97% delle persone che si sono rivolte alla info line di Wizz Air, dal nostro Paese, si sono ritenuti soddisfatti delle risposte ottenute.

In tutti questi numeri positivi manca il mese di agosto, sul quale peserà un annullamento di un volo per Il Cairo e il caos dell’aereo di rientro da Madeira. Su questo però dalla compagnia restano irremovibili: “Si è trattato di un problema meteorologico. La sicurezza dei passeggeri e del nostro equipaggio è una priorità. Per i viaggiatori abbiamo fatto tutto quanto dovevamo, anche in accordo con Enac”.