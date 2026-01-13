Non un divieto, ma un limite. Il commissario Ue all'energia, Dan Jorgensen, in audizione in commissione speciale sulla casa al Parlamento europeo, ha affrontato il tema degli affitti brevi, assicurando un intervento da parte dell’Unione.

“Quest’anno presenteremo una nuova proposta legislativa sugli affitti a breve termine nell’ambito di una più ampia legge sugli alloggi accessibili: non si tratterà di un divieto degli affitti a breve termine, ma le nostre proposte contribuiranno a definire le aree più in difficoltà” ha detto Jorgensen.

Alcune delle misure, come riporta Ansa, faranno discutere. “Le autorità pubbliche potranno, quindi, adottare misure volte a limitare gli effetti negativi degli affitti a breve termine, continuando a sfruttarne i vantaggi” ha aggiunto, menzionando tra gli interventi l’introduzione di “un numero massimo di notti per anno o la limitazione degli affitti alla stagione estiva, affittando agli studenti per il resto dell’anno”.

Jorgensen ha anche sottolineato: “Invitiamo gli Stati membri ad adottare un approccio che dia priorità al problema dei senzatetto e a migliorare l’accesso all’alloggio per i giovani e gli studenti”.