a&o Hostels arriva a Londra: la new entry è l’ex DoubleTree by Hilton

A&O Hostels debutta a Londra e segna la sua terza apertura nel Regno Unito acquisendo l’ex DoubleTree by Hilton Docklands Riverside, che riaprirà come a&o London Docklands Riverside sotto il brand a&o Hostels a novembre, con prenotazioni già disponibili sui canali ufficiali. L’attività non si interromperà nemmeno durante la ristrutturazione, che sarà avviata a partire da gennaio 2026 e per la quale sono stati stanziati 21 milioni di sterline, pari a circa 25 milioni di euro.

“L’apertura della nostra prima struttura qui - commenta Oliver Winter, fondatore e ceo di a&o Hostels - rappresenta una tappa fondamentale per a&o Hostels: un punto di riferimento per viaggiatori, famiglie, gruppi scolastici e amici. Londra era in cima alla nostra lista per offrire soluzioni di soggiorno accessibili in una delle città più costose al mondo.”

Con 500 camere e 2100 posti letto la struttura, un ex magazzino portuale del XVII secolo, si trova sulle rive del Tamigi, di fronte a Canary Wharf, nel distretto di Southwark. Dispone di un molo privato e gli ospiti avranno l’accesso gratuito a un battello elettrico per Canary Wharf, con collegamenti verso Tower Bridge, Buckingham Palace e altre attrazioni. A meno di un chilometro si trova inoltre la stazione della metropolitana di Canary Wharf, servita dalla Elizabeth Line.