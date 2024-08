Dopo intense trattative, Ávoris ha già chiuso i contratti per la stagione 2024/2025 in Spagna, le cui vendite inizieranno il 23 settembre.

Secondo quanto riporta Preferente, Turismo Social avrebbe siglato accordi con un totale di 195 hotel sulla costa peninsulare e sulle isole spagnole.

I numeri sono simili a quelli della stagione 2023/2024, quando si arrivò a 192 hotel, in calo rispetto alla stagione precedente.

Tuttavia, la questione fondamentale è sapere qual è il numero di posti letto assegnati in ciascuna di queste strutture ricettive.

Sulla costa gli accordi di Avoris riguarderebbero 132 strutture, in leggero calo rispetto alle 136 della scorsa stagione. Aumenta invece il numero sulle isole, che passano dai 56 alberghi di un anno fa (28 alle Canarie e altri 28 alle Baleari) ai 63 nel 2024/2025 (28 alle Canarie e 35 alle Baleari).

In dettaglio, per Avoris l’offerta alberghiera in Spagna sarebbe così ripartita: 15 strutture nella provincia di Almeria, tre a Cadice, una a Granada, 7 a Huelva, 16 a Málaga, 11 a Barcellona, 13 a Girona, 15 a Tarragona, 32 ad Alicante, 8 a Castellón, 5 a Valencia e 6 a Murcia.

Sulle isole, 4 strutture sono a Ibiza, 25 a Maiorca, 6 a Minorca, 5 a Fuerteventura, 10 a Gran Canaria, 2 a Lanzarote e 11 a Tenerife.