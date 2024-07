Bluserena lancia Fit & Fun, la proposta per le coppie attive

Bluserena Hotels & Resorts lancia la proposta Fit & Fun, dedicata alle coppie, che combina attività sportiva e momenti di benessere durante un soggiorno estivo nei resort del gruppo.



La proposta include una lezione privata di uno sport a scelta, ideale per condividere momenti di divertimento e complicità. Che si tratti di tennis, padel yoga o una sessione di tiro con l’arco, ogni attività è pensata per far vivere alla coppia esperienze entusiasmanti e piene di energia. In alternativa, è possibile optare per un’uscita in barca a vela, accompagnati da un istruttore esperto, per vivere un'avventura indimenticabile solcando le onde del mare.



In aggiunta, presso Is Serena Badesi e Calaserena Resort , le strutture in Sardegna, è disponibile anche il massaggio di coppia, perfetto per regalarsi un’esperienza di benessere ancora più romantica. Al Kalidria Hotel & Thalasso SPA , uno dei due cinque stelle di Bluserena nell’esclusiva Ethra Reserve in Puglia, è incluso anche un incontro con un personal trainer, per allenarsi insieme sotto la guida di un professionista.



Per garantire il massimo comfort e relax, è anche compreso il late check-out alle 14:15.