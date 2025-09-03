Calimala raddoppia in Italia: a Milano il nuovo hub urbano

Calimala raddoppia i suoi indirizzi italiani e, dopo l’apertura di Firenze, arriva a Milano a Porta Venezia con un progetto curato dal designer Alex Meitlis, noto per il suo stile distintivo che fonde elementi di design contemporaneo con influenze artistiche e culturali.

L’attitudine di Calimala Milano - la seconda struttura firmata dall’omonimo brand, parte di Milu Hold - è la stessa della struttura fiorentina: rompere gli schemi e ridisegnare le forme dell’ospitalità. È un hotel, certo, ma anche uno spazio di design cosmopolita e creativo, dove ogni dettaglio è pensato per chi vive la città come un’esperienza da raccontare e mostrare. Un nuovo hub urbano, punto di ritrovo per globetrotter, local insider, creativi e sognatori dove si fa colazione, aperitivo, light lunch, si lavora, si crea e si organizzano eventi.

La facciata è sobria, geometrica, sofisticata, mira ad integrarsi con l’architettura storica, pur distinguendosi per il suo carattere contemporaneo. Le ampie finestre, scandite da una griglia simmetrica, modulano la luce naturale e creano giochi di chiaroscuro che cambiano con il passare delle ore. L’effetto complessivo è pensato per offrire un impatto visivo coerente e discreto, dove anche l’utilizzo di materiali opachi e naturali richiama la filosofia del brand Calimala, orientata alla qualità percettiva e alla valorizzazione del contesto urbano.

All’ultimo piano dell’hotel c’è il Pool Bar, al piano inferiore si trovano altre due terrazze, mentre al piano terra, in un ambiente più urbano e informale, si trova il Garden Cafè. Le 88 camere e suite hanno un design ispirato al modernismo milanese anni ’50.