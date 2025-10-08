CDSHotels cresce: tre new entry per il 2026

Per CDSHotels il 2025 si chiude con un bilancio positivo: +11% di fatturato rispetto all’anno precedente. “Abbiamo saputo intercettare mercati diversi, con italiani più programmatori e stranieri sempre più presenti” spiega Ada Miraglia, direttore commerciale. A guidare gli arrivi dall’estero francesi e svizzeri, seguiti da tedeschi e inglesi, mentre la vera sorpresa è stata la domanda americana, che in Sicilia - anche grazie al traino mediatico della serie White Lotus - ha spinto in particolare il Baia Taormina. Cresce anche il segmento Mice, con aziende che tornano a scegliere il Sud ma con prenotazioni sotto data e preferenza per i mesi di spalla. Resta aperta la sfida del personale, soprattutto nella ristorazione e nella manutenzione tecnica. Lo sguardo è già al 2026, con tre nuove aperture: in Sicilia il Baglio Basile a Petrosino e il Delfino Beach a Marsala, in Calabria il Ninfe Saracene a Le Castella. “Continuiamo a investire in ospitalità, sostenibilità e valorizzazione dei territori - conclude Miraglia - per crescere in modo coerente e responsabile”.