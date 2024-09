Credito d’imposta per le strutture ricettive: autorizzate altre domande

Sbloccate altre agevolazioni per le strutture ricettive. Il Ministero del Turismo ha pubblicato il tredicesimo decreto di autorizzazione alla fruizione del credito d’imposta a favore delle strutture ricettive turistico-alberghiere, agrituristiche, termali e all’aria aperta (art. 79 del decreto-legge 14 agosto 2022, n. 104), per le imprese che hanno presentato istanza in riscontro all’Avviso pubblico del 10 giugno 2022 (prot. 7527/22).

Il codice tributo istituito per la fruizione delle agevolazioni è 6991.

Il decreto, contenente l’elenco delle domande autorizzate alla fruizione del credito, è consultabile qui