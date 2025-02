Si avvicina un nuovo click day per il decreto flussi. Tra pochi giorni il settore turistico-ricettivo potrà richiedere altre quote di lavoratori stagionali stranieri da impiegare nella prossima stagione estiva.

Il click-day per il comparto, riporta il Corriere della Sera, è previsto per mercoledì 12 febbraio.

Le aziende dell’industria turistica e dell’hospitality potranno così presentare domanda per il primo 70% degli ingressi previsti dal decreto per il 2025. Per il restante 30% delle quote è in programma un altro click day il prossimo 1° ottobre.