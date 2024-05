Dolomiti, il Nordik miglior hotel italiano secondo TripAdvisor

Il Nordik di Andalo è l’hotel migliore d’Italia. A premiarlo TripAdvisor, attraverso la votazione della sua community online. Il quattro stelle trentino ha vinto il Traveller’s choice best of the best awards per la categoria ‘hotel in Italia’. Gestito a conduzione familiare dal 1968, ospita un centro benessere con spa strutturato su due piani, che include una piscina coperta con apertura verso l’esterno.

La sua posizione è ideale per gli sportivi, essendo a pochi assi dagli impianti di risalita e dai principali luoghi d’interesse del territorio della Paganella, nelle Dolomiti di Brenta. Premiata dalle recensioni degli utenti di Tripadvisor anche la cucina di alto livello, che propone piatti locali che valorizzano le eccellenze enogastronomiche dle territorio.

Sul podio dei premiati il Singer Palace di Roma e, al terzo posto, l’hotel Spadari al Duomo di Milano.