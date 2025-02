Esperienze luxury in Puglia, la new entry estiva è il Vista Ostuni

Dopo le strutture del lago di Como e di Verona il brand Vista, con gli hotel di proprietà della famiglia Passera, fa il tris sbarcando in Puglia con il Vista Ostuni, la cui apertura è confermata per l’estate.

Parte del portfolio The Leading Hotels of the World, Vista Ostuni sorge a soli 37 km dall’aeroporto di Brindisi e a pochi passi dalla Città Bianca, immersa in una piana di ulivi secolari, e occupa gli edifici dell’ex Manifattura Tabacchi, risalente al XIV secolo, con una lunga storia legata alla comunità locale e restaurati nel pieno rispetto dell’architettura originaria.

“Dal primo momento in cui siamo entrati - racconta Bianca Passera, presidente del gruppo - questo edificio spettacolare ci ha parlato. E da parte nostra abbiamo lavorato instancabilmente per onorare al meglio la tradizione del luogo, insieme a quella di Ostuni. Utilizzando materiali italiani e risorse sostenibili verso l’ambiente, in linea con il nostro modo di operare, collaborando con artigiani locali dalle competenze specialissime, per mantenere l’essenza e lo spirito di questo spazio, e agendo in sinergia con architetti visionari abbiamo creato una nuova prospettiva, quella di Vista Ostuni, che invita l’ospite a vivere a pieno tutto il suo potenziale”.