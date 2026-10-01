Festa nazionale il 4 ottobre, le ricadute sul turismo secondo Federalberghi

Quest’anno la prima festa nazionale dedicata a San Francesco, il 4 ottobre, cadrà di domenica, quindi l’evento sarà percepito in modo più incisivo il prossimo anno. In ogni caso, come spiega il presidente di Federalberghi Bernabò Bocca, dal punto di vista turistico-ricettivo si tratta di una nuova possibilità, che potrà giovare in modo indiretto al progetto di viaggio e al comparto stesso.

Secondo l’indagine realizzata da Tecnè per Federalberghi in merito alla nuova festività nazionale “vi è - spiega Bocca - una percentuale di individui che considererà questa solennità soprattutto un’occasione nuova per fare vacanza”.

“I numeri - aggiunge - ci dicono che, per quest’anno, la maggior parte degli intervistati vivrà il 4 ottobre coma una giornata di riposo casalingo. In parte, invece, si vorrà partecipare all’evento dal punto di vista religioso o, ancora, la giornata diventerà l’occasione ideale per stare in famiglia”.

Il nuovo giorno di festa per il 4 ottobre è visto positivamente dagli italiani: il 16,5% lo giudica molto positivamente e il 68,8% abbastanza positivamente. Il 61,7%, poi, ritiene giusto dedicare a San Francesco e a ciò che rappresenta una festività. Il 23% apprezza il fatto di avere un giorno festivo in più a prescindere dal significato che rappresenta e, infine, il 12,1% ritiene che non ci fosse il bisogno di un’ulteriore festività.

“Ma l’istituzione della festa nazionale dedicata a San Francesco - ha concluso Bocca -, festa che peraltro si realizza proprio nell’ottavo centenario della sua morte, porta con sé un messaggio molto più potente, viaggia oltre i confini del tempo e onora la vita e le opere di un santo universale, tra più amati al mondo”.