Madrid: 9mila appartamenti per affitti turistici in meno in 2 anni

Gli appartamenti adibiti ad affitti turistici a Madrid sono passati da 22.435 a 13.431 da agosto 2024 ad oggi. Le nuove richieste sono crollate a sole 51 unità nei primi mesi del 2026.

La riduzione è stata dunque di 9.004, pari a circa il 40%. Questa flessione, come riporta preferente.com è quasi tre volte superiore a quella registrata a livello nazionale, che si è attestata al 15%.

La drastica riduzione di Madrid coincide con le nuove regole comunali e l’entrata in vigore nel settembre 2025 del ‘Plan Reside’, l’iniziativa voluta dal sindacato José Luis Martínez-Almeida.

Madrid ha infatti sospeso il rilascio di nuove licenze in aree specifiche, ha intensificato le ispezioni e ha inasprito le sanzioni. Il tutto con l’obiettivo di eliminare gli appartamenti turistici dagli edifici residenziali del centro città e di tutelare gli immobili destinati alla residenza.

Anche i controlli sono stati intensificati e nel 2025, un totale di 323 immobili destinati ad affitti turistici privi di licenza sono stati riconvertiti a uso residenziale.