Muore in un incidente Marco De Angelis, direttore vendite di Italo

Lutto in casa Italo. Nel tardo pomeriggio del 30 settembre è morto in un incidente Marco De Angelis, 54 anni, direttore vendite da oltre dieci anni. Ne danno notizia i principali quotidiani. De Angelis stava percorrendo in scooter la strada provinciale Velletri-Nettuno quando si è scontrato con un furgone all’ingresso di un’area di servizio. Nonostante l’arrivo dei soccorsi il manager è deceduto sul luogo dell’incidente.

Il cordoglio della comunità del turismo, a cui si unisce TTG Italia, si esprime in queste ore sui social media e in diversi articoli, ricordando la professionalità e passione di Marco De Angelis, un nome e un volto di riferimento per tutto il travel e il trade italiano.