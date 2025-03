Firmato un accordo tra Università Iulm e Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza per la formazione nell’ambito hospitality.

Il patto è volto a mettere a punto iniziative comuni con il coinvolgimento di più componenti del sistema associativo rappresentato da Confcommercio MiLoMB.

La firma è arrivata nel corso dell’evento MiLoMB “Il talento del turismo: per un’alleanza tra Università e impresa” promosso da entrambi i soggetti.

“Dalla Fashion Week di febbraio al Natale passando per situazioni straordinarie come l’attrazione generata dai concerti di Taylor Swift a luglio - si legge nella nota -: l’analisi del 2024 per Milano, ma anche Monza con il Gran Premio di Formula 1, vede diversi picchi d’indotto legati all’afflusso di visitatori” Da qui l’esigenza di fornire strumenti per lo sviluppo del settore”.