Dopo il suo debutto in Spagna, ad aprile scorso, con la struttura di Barcellona, il brand Grand Hyatt continua il suo programma di sviluppo nel mondo con un vasto portafoglio di new entry.

Tra le nuove strutture il Grand Hyatt Deer Valley, che segna il debutto del marchio nello Utah ed è il primo hotel ad aprire nel nuovo megaprogetto immobiliare di Deer Valley East Village. Dispone di 436 camere, suite e residenze di lusso, accesso diretto alle piste da sci e molteplici opzioni di ristorazione, tra cui un bar e grill après-ski, oltre a uno dei più grandi spazi per eventi in montagna negli Stati Uniti.

Il Red Sea Project

Prevista, invece, per il 2025 l’apertura del Grand Hyatt Grand Cayman Resort & Spa, situato vicino a Seven Mile Beach, che avrà 382 eleganti camere, grandi spazi per eventi, una spa e sei ristoranti.

Fa parte del Red Sea Project un’altra new entry del brand, il Grand Hyatt The Red Sea, la cui inaugurazione sarà a fine 2025. Come scrive travelpulse.com sarà la prima proprietà Grand Hyatt sull’isola di Shaura, sulla costa occidentale dell’Arabia Saudita, e disporrà di 430 camere e spazi per riunioni ed eventi.

In Messico aprirà nel 2026 il Grand Hyatt Cancun Beach Resort, arroccato sull’estremità orientale della penisola dello Yucatan, con 500 camere con vista sullo spettacolare Mar dei Caraibi e su Isla Mujeres. Sarà dotato di 11 ristoranti, sei bar, una spa e strutture per eventi. Per il 2026 è previsto anche il debutto del marchio nel Rajasthan, in India, con il Grand Hyatt Jaipur, così come l’apertura del Grand Hyatt Los Cabos e il Grand Hyatt St. Lucia.