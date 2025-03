Hilton porta il brand Signia fuori dagli Usa, ad Amman

Un brand che esce per la prima volta fuori dai confini statunitensi. Hilton ha annunciato l’apertura ad Amman, capitale della Giordania, del primo Signia by Hilton, un marchio che caratterizza strutture dalla vocazione business, sia come ubicazione che come servizi. Questa new entry non fa eccezione ed è situata strategicamente nel quartiere degli affari di Shmeisani, nel cuore di Amman. Per gli ospiti che desiderano esplorare i luoghi culturali e storici della città, il famoso Prince Hashem Bird Garden e l’Haya Cultural Centre sono a meno di un chilometro dall’hotel, mentre i siti patrimonio mondiale dell’Unesco sono a breve distanza in auto

L’hotel, spiega TopHotelNews, vanta una hall open concept, 272 camere e servizi in stanza per i membri del Club Signia, nonché un’esclusiva lounge. Signia by Hilton Amman dispone di 11.270 metri quadrati di spazio flessibile per riunioni, tra cui un centro congressi all’avanguardia che può ospitare fino a 3.400 persone. I gruppi possono scegliere tra 17 sale che vanno da 30 a 1.000 metri quadrati. La struttura dispone anche di una vasta gamma di offerte benessere, tra cui un centro fitness, una spa e una piscina all’aperto.

“L’apertura di Signia by Hilton Amman segna un momento cruciale per Hilton nella regione, poiché lanciamo il marchio al di fuori degli Stati Uniti - sottolinea Guy Hutchinson, presidente Medio Oriente e Africa di Hilton -. Il ruolo di Amman come centro commerciale centrale, con la sua vicinanza ai monumenti culturali della Giordania, rende Signia by Hilton un’ottima scelta per questa destinazione. I nostri piani sono di raddoppiare la presenza in Giordania nei prossimi anni”.