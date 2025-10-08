Sono 10mila gli hotel che quest’anno saranno ospitati dal marketplace di TTG Travel Experience e InOut: una chiara testimonianza di come l’interesse delle manifestazioni per l’hospitality italiana si sia rafforzato nel corso del tempo.

Ed è proprio dedicata a questo settore una delle grandi novità dell’edizione 2025. Stiamo parlando di Hotel Chains, un itinerario espositivo diffuso che mette sotto i riflettori le più importanti catene alberghiere nazionali e internazionali.

Pannelli dedicati, visibilità digitale e contenuti esclusivi trasformano la visita in un viaggio tra i grandi brand dell’hotellerie, con la possibilità di ascoltare le loro strategie di sviluppo e di networking.

I brand protagonisti dell’ospitalità si raccontano, inoltre, negli Hotel Talks, uno spazio loro dedicato.

Scopri gli eventi in programma sulla digital edition di TTG Today a questo link..