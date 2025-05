Hotiday cresce, aumento di capitale da 5,5 milioni di euro

Espandere il portafoglio di destinazioni europee, aprendo nuovi mercati e ampliando quelli esistenti, oltre ad aumentare i servizi offerti agli albergatori. Questo l’obiettivo che sta dietro alla decisione della startup travel tech Hotiday di procedere a un aumento di capitale di 5,5 milioni di euro.

Il round di finanziamento è stato guidato da P101 SGR, player del venture capital italiano con focus internazionale, e ha visto la partecipazione di 40Jemz e di business angel sia italiani che internazionali. Il perfezionamento di questo round consentirà alla startup di svilupparsi, stringere collaborazioni con nuove strutture e ampliare il team.

Nel 2024, quando la startup contava un team di soli 15 collaboratori, ha raggiunto una crescita di fatturato del 500% rispetto al 2023 e ha aperto la sua prima Room Collection all’estero, a Parigi.

Le Hotiday Room Collection

Oggi sono oltre 65 le realtà che collaborano con Hotiday, tra cui gruppi alberghieri come TH Resorts e più di 90 le destinazioni in Europa, tra cui Italia, Spagna, Francia, Grecia e Portogallo. Hotiday collabora con le realtà alberghiere risolvendo il problema dell’invenduto naturale e fornendo loro strumenti concreti, dal revenue management system proprietario alle analisi avanzate dei dati. All’interno di hotel selezionati, poi, Hotiday individua le ‘Hotiday Room Collection’ anche grazie a un algoritmo proprietario. In questo modo crea un hotel decentralizzato globale, un albergo diffuso ospitato in aree dedicate all’interno delle strutture partner, offrendo da un lato agli ospiti un’esperienza arricchita con servizi aggiuntivi e, dall’altro, consentendo alle strutture con cui collabora di ottimizzare l’utilizzo delle camere in modo strategico.

“In un mercato ancora fortemente legato a logiche tradizionali - commenta Vittorio Gargiulo, ceo e co-founder di Hotiday - abbiamo introdotto una visione chiara, ma innovativa che dà valore agli albergatori con cui collaboriamo e offre un’esperienza migliore per i viaggiatori: digitale, fluida e senza penseri. I risultati raggiunti e questo nuovo finanziamento ci danno la conferma che siamo sulla strada giusta e ci spingono a pensare ancora più in grande”.

In linea con la fase di espansione e il nuovo round di investimento, Hotiday sta ampliando il proprio team con l’inserimento di nuove figure. Tra le posizioni attualmente aperte quelle di Financial Analyst, di Business Development Manager e di Data Scientist.